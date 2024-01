AC Horsens-direktør Kristian Nielsen glæder sig over at have tiltrukket en træner som Mattar M'Boge, der har god erfaring med at arbejde med unge fodboldspillere.

- Vi er rigtig glade for, at vi har formået at tiltrække en kapacitet som Mattar M'Boge, for det er en klar styrkelse af akademiet og transitionsdelen, og det er ingen hemmelighed, at han har haft flere muligheder end AC Horsens, siger direktøren.