AC Horsens efterlyser ny angriber efter salg af topscorer

Jens Berthel Askou erkender, at salget er et stort tab for holdet, men han siger, at resultatet formentlig var blevet det samme, selv om holdet havde haft Tengstedt med.

- Vi tabte ikke mod Randers, fordi vi ikke havde Casper Tengstedt med, men han har været en dygtig spiller for os, og vi kan godt mærke, at han ikke er her længere, siger cheftræneren og fortsætter:

- Vi bliver ikke bedre af at sige, at vi ikke kan spille uden ham, fordi selvfølgelig kan vi det.

Angriber fra FC Fredericia

Tidligere på sommeren hentede Horsens nigerianeren Samson Iyede fra FC Fredericia, og det var ham, der fik chancen i startopstillingen mod Randers efter Casper Tengstedts farvel.