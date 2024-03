AC Horsens fyrer træner

Fodboldklubben AC Horsens har med øjeblikkelig virkning fyret den svenske træner Joakim Persson. Det samme gælder assistent Fredrik Danielsson. Det skriver klubben i en kort pressemeddelelse.

Den seneste tid har resultaterne i klubben svigtet. Det har klubben tilsyneladende taget konsekvensen af nu.



- Vi vil gerne takke Joakim og Fredrik for deres indsats og ønsker dem held og lykke med de fremtidige udfordringer. Claus Troelsen, som indtil nu har været assistenttræner, vil være vores midlertidige cheftræner resten af sæsonen. Han er meget kvalificeret og har været i klubben i mere end 15 år, udtaler Kristian Nielsen, der er administrerende direktør og sportschef.

- Jeg vil gerne takke for tiden i AC Horsens, og jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at det slutter her, men jeg er også afklaret og ønsker klubben alt det bedste, udtaler Joakim Persson.



AC Horsens har udpeget Claus Troelsen som midlertidig træner.