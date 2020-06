AC Horsens har det bedste udgangspunkt for at undgå nedrykning

Med en sejr på 3-2 hjemme mod Brøndby hentede AC Horsens maksimumpoint i grundspillets tre sidste kampe.

Med sejrene mod henholdsvis FC København, FC Midtjylland og altså også Brøndby slutter AC Horsens på Superligaens ottendeplads efter grundspillet, hvilket giver et godt udgangspunkt til de vigtige kampe i nedrykningspuljerne, der nu går i gang.

- Da foråret begyndte, var vi kun ét point foran Sønderjyske på 11.-pladsen og ni point efter Lyngby på ottendepladsen, og derfor kunne vi ikke have drømt om, at scenariet havde været, som det nu er. Derfor står vi nu med et vanvittigt magisk udgangspunkt, før vi skal i gang med det her slutspil, siger AC Horsensmanager Bo Henriksen til Ritzau.

Esbjerg tabte 3-1 på udebane til OB og skal kæmpe hårdt for at redde livet i Superligaen, hvor de er i nedrykningspulje med AC Horsens.

Sønderjyske spillede hjemme 2-2 med Silkeborg IF, som også bliver en af modstanderne i nedrykningsspillets anden pulje.

Inden de afgørende nedrykningskampe går i gang i den kommende weekend, skal Sønderjyske og AC Horsens mødes onsdag aften i Haderslev i semifinalen i pokalturneringen.