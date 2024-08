AC Horsens henter dansk talent hjem fra USA

Kvinde dømt for at dele navn og billede af Emilie Mengs drabsmand

En 33-årig kvinde fra Fredericia er ved retten i Kolding blevet dømt for at have overtrådt det navneforbud, som var nedlagt i den såkaldte Kirkerup-sag.

Kvinden er dømt for at have lavet et opslag på Facebook, hvor hun med navn og billede identificerede Phillip Westh, efter at han dagen forinden var blevet anholdt og sigtet for bortførelse og grove seksualforbrydelser mod en 13-årig pige i Kirkerup. Det skriver Fredericia Dagblad.

Inden den 33-årige kvinde lavede sit opslag på Facebook, var der nedlagt navneforbud i sagen mod Phillip Westh, der efterfølgende også blev sigtet for drabet på Emilie Meng samt overfald af en dengang 15-årig pige i Sorø.

Den 33-årige kvinde erkendte tiltalen og er blevet idømt en bødestraf på 25.000 kroner.

Navneforbuddet i sagen blev ophævet 24. april 2024 og i slutningen af juni blev Phillip Westh idømt livstid for sine forbrydelser i de tre sager.