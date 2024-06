AC Horsens henter tidligere Superliga-profil

I flere måneder har det været offentliggjort, at Martin Retov om kort tid sætter sig cheftrænerstolen, ligesom det har været kendt, at Jimmy Brinkby skal være Retovs assistent.

I april kunne ”De gule” så offentliggøre, at de har hentet den tidligere Superliga-profil Esben Hansen som klubbens sportsdirektør, og nu tilføjes endnu et prominent navn til klubben.

Horsensianerne har nemlig valgt at ansætte den tidligere Superliga-spiller Jonas Kamper, og dermed udvides listen over assistenttrænere tilknyttet klubben.

Kamper kommer fra en rolle som cheftræner for Kolding IF’s U19-hold, og han ser frem til at vende tilbage til voksenfodbolden.

- Jeg glæder mig helt vildt til at skifte til AC Horsens og tage et skridt op i min trænergerning. Jeg har kun hørt gennemgribende gode ting omkring den her transformation, der er ved at ske i AC Horsens med nye ejere og en ny cheftræner i spidsen, og det glæder jeg mig til at blive en del af, siger Jonas Kamper i en pressemeddelelse.

Martin Retov og Jonas Kamper kender hinanden særdeles godt. De var holdkammerater i Brøndby IF gennem fire år.