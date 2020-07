AC Horsens holder på 38-årig veteran og siger farvel til tre

AC Horsens har forlænget kontrakten med Peter Nymann frem til næste sommer. 130 kampe med AC Horsens-logoet er det blevet til, siden Peter Nymann skiftede fra FC Vestsjælland til AC Horsens i 2016, og Bo Henriksen er lykkelig for, at han også råder over snart 38-årige Nymann i næste sæson.

Peter Nymann har en fortid i en række danske klubber og har også prøvet kræfter med et udlandsophold i svenske Djurgårdens IF. AC Horsens er den klub, han har tilbragt flest sæsoner i.

Han er en sikker starter i de to kommende kampe mod OB om, hvem der skal møde Superligaens nr. tre i play off om adgang til kvalifikationskampe til Europa League.

Torsdag møder AC Horsens i Odense OB, og søndag er der returopgør i Horsens. Her tager AC Horsens officiel afsked med Erhan Masovic, Matthias Præst og Oliver Drost.

AC Horsens forlænger ikke med Matthias Præst og Oliver Drost, der begge har kontraktudløb, og Erhan Masovic vender retur til Club Brugge efter sit lejeophold.