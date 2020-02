AC Horsens kommer i kamp onsdag

Nu spilles kampen med første fløjt klokken 18.30 onsdag aften i Farum.

Det var søndag eftermiddag sikkerhedschefens og dommerens vurdering, at der var risiko for at skilte på stadion kunne rive sig løs i den kraftige vind. Derfor kunne kampen ikke afvikles af hensyn til spillernes og publikums sikkerhed.

Læs også Blæsten stopper AC Horsens

- Vi vil gerne beklage de gener, denne beslutning medfører overfor fans, sponsorer, modstander og liga, men vi håber på forståelse for, at der ikke kan tages nogen chancer, når det handler om vores gæsters sikkerhed, lød det fra FC Nordsjælland, da kampen blev aflyst kun en times tid, før den skulle gå i gang klokken 14.