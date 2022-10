AC Horsens med nul skud mod mål: En katastrofe

FCN havde bolden i nærmest hele kampen (65-35 boldbesiddelse), og der var ikke meget at se til for Horsens’ offensive profiler. Horsens-angriber Simon Makienok kalder fredagens kamp for en offensiv katastrofe.



- Det var en katastrofe, det vi leverede i offensiven. Vi havde nærmest ikke to-tre sammenhængende afleveringer, og det efterlod en enormt dårlig følelse - alt i alt en rigtig øv-kamp, siger Simon Makienok.

Nederlaget efterlader Horsens på 10.-pladsen i Superligaen, men Brøndby har søndag mulighed for at overhale oprykkerne i tabellen.