AC Horsens sælger midtbanespiller til superligaoprykker

Superliganedrykkerne har nemlig solgt den arbejdsomme midtbanespiller til oprykkerne fra Hvidovre IF med øjeblikkelig virkning.

Selvom det har været et ønske for Jonas Gemmer at vende hjem til Københavnsområdet, så bliver det ifølge eget udsagn vemodigt at skulle sige farvel til holdkammeraterne på Langmarksvej.

- Det har været en fed tid med gode gutter og et fantastisk omklædningsrum, og det er noget, jeg altid vil huske tilbage på. Det er nærmest mit andet hjem, jeg forlader, men jeg glæder mig til at komme væk fra de vante rammer og få nye udfordringer, og så betyder det også meget, at jeg fortsat skal spille superligafodbold, siger Jonas Gemmer, der er født og opvokset i netop Hvidovre.