AC Horsens sælger profil til IFK Göteborg

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Dermed tager de gul-sorte afsked med en sand profil, eftersom 24-årige Santos blev kåret til årets spiller i AC Horsens i den forgangne sæson.

- Vi er selvfølgelig kede af at sige farvel til en spiller, der på kort tid er blevet en profil for os efter skiftet fra 1. division, men det er også en del af vores forretning at sælge spillere, siger Sports- og talentchef Niels Erik Søndergård til hjemmesiden.



Det er ikke første gang, at der sker et skifte fra Horsens til Göteborg. I starten af juni blev AC Horsens' daværende cheftræner, Jens Berthel Askou, købt fri af den svenske klub.

Det betyder også, at AC Horsens har fået ny træner i form af svenske Joakim Persson, som skal forsøge at få vendt skuden, så horsensianerne kan vende tilbage til Superligaen efter den seneste nedrykning.