AC Horsens sælger stjernespiller

AC Horsens oplyser i en pressemeddelelse torsdag, at de har solgt den islandske offensivspiller Aron Sigurdarson til KR Reykjavik i hjemlandet.

Den 30-årige spiller havde kontrakt frem til udgangen af sommeren 2024, men islændingen ønskede at komme retur til Island, hvilket hans nu tidligere arbejdsgiver efterkom. Han nåede to og et halvt år i den sydøstjyske klub.

- Jeg er blevet 30 år gammel, vi venter endnu et barn, og jeg har efterhånden tilbragt mange år i udlandet. Nu har vi fået mulighed for at komme hjem og nyde livet som familie, og det er spændende tider i islandsk fodbold, hvor ligaen bliver stærkere og stærkere, og det vil jeg gerne være en del af. Jeg kan se tilbage på tiden i AC Horsens med et smil på læben, for det har været gode tider, selvom der selvfølgelig har været op- og nedture. Der er kun gode folk i og omkring klubben, og jeg ønsker alle i klubben det bedste, siger Aron Sigurdarson.



AC Horsens holder i øjeblikket vinterpause i Nordic Bet Ligaen, hvor de lige nu ligger nummer syv i tabellen.