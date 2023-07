AC Horsens sælger stjernespiller for millioner

Klubbens sports- og talentchef, Niels Erik Søndergård, er stolt over den udvikling, James Gomez har været igennem i AC Horsens.



- AC Horsens har en fantastisk historik med at hente talenter og udvikle dem til at blive interessante for større klubber, og vi ser det som en stor cadeau, at vi har formået at sælge til en klub som Sparta Prag, der netop har vundet mesterskabet og har tradition for at spille med i toppen af rækken og i europæisk fodbold, siger han.

På klubbens hjemmeside fremgår det ikke, hvor meget James Gomez er solgt for, men Horsens Folkeblad beretter, at prisen ligger på seks til syv millioner kroner i første omgang. Afhængig af forskellige bonusser og en videresalgsklausul kan beløbet dog stige i fremtiden.



James Gomez nåede at spille 80 kampe for førsteholdet i AC Horsens.