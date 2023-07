AC Horsens sender skuffet træner på orlov

Efter nedrykningen fra Superligaen i juni blev cheftræner Jens Berthel Askou solgt til IFK Göteborg. I rekrutteringen af en ny cheftræner blev svenskeren Joakim Persson foretrukket over Mads Lyng.

I et interview med Horsens Folkeblad i sidste uge udtrykte Mads Lyng skuffelse over at være blevet forbigået til cheftrænerjobbet.

- Det er en speciel situation. Det vil jeg ikke lægge skjul på, fordi jeg er ansat i klubben. Jeg vil heller ikke lægge skjul på, at jeg er sindssygt skuffet over, at jeg ikke fik chancen. Det var min ambition at blive cheftræner, og jeg føler selvfølgelig, at jeg var den rigtige til jobbet, sagde Mads Lyng til avisen.