Adam på gågaden skaber debat i Horsens.

Den har formodentlig stået på siden de første hulemalerier, diskussionen om kunstens rolle. Er kunst til pynt eller til at provokere, eller er den til for at minde os om ting, vi hellere ville glemme eller noget helt fjerde.

En ny statue på gågaden i Horsens giver anledning til at tage diskussionen igen. Der er i forvejen 3 statuer på gågaden i Horsens. En af Michael Kvium, Dobbelt Blind, der viser en blind dreng, der kigger døden i øjnene, og to af Christian Lemmertz. Den ene er en mor med et dødt barn i armene, der skal minde os om hungersnøden i Dafur, og så en hyæne, der bærer et barn i et klæde i kæberne. Ikke ligefrem sofastykker.

Et politisk budskab

Den nyeste, der endnu ikke er kommet på plads, er Adam fra Ruanda. Han står med hånden på hjertet og et tydeligt friskt ar efter et machetehug på læben, og han har fået lidelsernes bæger til at flyde over hos Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti og medlem af Plan- og Miljøudvalget i byrådet i Horsens.

- Som jeg ser statuen, kan den godt have et venstreorienteret budskab. Det er da en forfærdelig ting med krig og ødelæggelse, men hvis den skal symbolisere et folkemord i Ruanda, så synes jeg, at den skal stå dernede, og ikke på en dansk gågade, siger han.

Martin Ravn, byrådsmedlem for Venstre, og formand for Plan- og Miljøudvalget, er uenig.

- Vi skal have en spændende gågade. Vi har i forvejen Danmarks bredeste gågade og har lige brugt 90 millioner kroner på at sætte den i stand, og nu får vi fire fantastiske figurer, det er da en win-win situation, siger venstrepolitikeren.

Folkets stemme

Ved en lille rundspørge på gågaden lykkedes det ikke TV SYDs agent provocateur, Henrik Skovgaard, at provokere blot en eneste horsensianer. Der var en enkelt, der ikke synes, at hyænen med barnet var lige hendes smag, men hun synes alligevel, at den stod fint på gågaden. Resten var lige så forstående som en hel bus fuld af kunstprofessorer på tur.

- Jeg synes, vi skal have noget med noget kærlighed, eller noget med byens historie. Det kunne være fængslet for eksempel, siger Michael Nedersøe fra Dansk Folkeparti. Det er jo et politisk budskab, når man stiller sådan en figur lige foran Danske Bank for at udstille velstanden i Danmark.

- Jeg har det supergodt med at man får flere oplevelser, så det ikke kun er Morten Korch, siger Martin Ravn fra Venstre.

Begge politikere er dog enige om, at Christian Lemmertz's værk er smukt.