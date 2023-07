Ammoniakudslip kunne være undgået, hvis der var styr på miljøgodkendelser

Det fortæller funktionsleder i Miljøstyrelsen og sagsbehandler i sagen Sune Ribergaard Hansen til Horsens Folkeblad.

Det var en menneskelig fejl, der betød, at tanken flød over, og at det skadelige ammoniakvand kunne løbe ud i fjorden. Ifølge fjernvarmeværket havde medarbejderne, der skulle have holdt øje med tanken, nemlig travlt med andre ting, og der var ingen alarm, som kunne gøre opmærksom på, at tanken var overfyldt.

Og det var aldrig blevet godkendt af Miljøstyrelsen.

- Nej, det er ikke godt nok, at vi har en tank, der dels ikke var godkendt, og endnu værre kunne medføre det uheld, der skete. Det er slet ikke godt nok, og det har gjort, at vi har indskærpet, at vores miljøgodkendelse opfylder det, vi gør. Derfor revurderer vi lige nu i samarbejde med Miljøstyrelsen og sikrer, at der ikke er huller i osten. Vi skal sikre, at den svipser ikke sker igen, siger energichef ved Horsens Fjernvarmeværk Martin Gram Jensen.