Anmelder du en af disse kriminalitetsformer kommer politiet med det samme

Er allerede opfyldt

I praksis opfylder Syd- og Sønderjyllands Politi også allerede politigarantierne i de fleste sager.



- Vi er glade for, at vi her i Syd- og Sønderjylland længe har kunnet levere en god service over for vores borgere på de anførte kriminalitetsområder. Men fra i dag vil vi have et skærpet fokus på, at vi lever op til politigarantierne, siger chefpolitiinspektør Bjarne Sørensen, Syd- og Sønderjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

De fire løfter fra politiet

Et af løfterne er, at politiet rykker ud hurtigst muligt efter en anmeldelse om indbrud, hvis der stadig er en gerningsmand på stedet. Hvis gerningsmanden ikke længere er tilstede, skal politiet rykke ud til borgeren inden 24 timer efter, anmeldelsen er modtaget.

Ved anmeldelser om vold skal politiet rykke ud med det samme, hvis gerningsmanden er til stede, eller der er fare for liv og førlighed, eller hvis der er tale om vold af grovere karakter.

Ved anmeldelser om voldtægt og om åbenlyst salg af narkotika ved skoler skal politiet også rykke ud med det samme.