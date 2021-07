Anne-Marie Rindom holder guldkurs med nye topresultater

Anne-Marie Rindom er godt på vej mod guld ved OL.



Torsdag udbyggede den danske sejler sin føring i Laser Radial-konkurrencen ved legene i Tokyo på imponerende vis.

Her blev der afviklet to sejladser - nummer syv og otte ud af ti indledende sejladser - og Rindom hentede en anden- og en førsteplads.

Rindom startede torsdagen med et forspring på 12 point ned til andenpladsen og 13 point ned til tredjepladsen. Da torsdagen var slut på vandet, berettede resultatlisten om et næsten fordoblet forspring til de nærmeste konkurrenter.

Danskeren har henholdsvis 21 og 22 point ned til nummer to og tre forud for de to sidste indledende sejladser og den afsluttende medaljesejlads.

Tilmed har samtlige andre både i klassen en dårligere notering end Rindoms dårligste, hvilket også kan få betydning, idet alle sejlerne får slettet deres dårligste resultat i løbet af de ti indledende sejladser.