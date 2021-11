Anne-Marie Rindom med i opløbet om at blive årets sportsnavn

Hans Natorp, der er formand i DIF og med i dommerkomitéen, siger:

- Når øjnene glider ned over listen med de første ti navne, der er nomineret til Årets Sportsnavn 2021, er det fantastisk at se, at Dannebrog kommer helt til tops ved de allerstørste sportsbegivenheder i verden.

- De ti første nominerede repræsenterer otte specialforbund, hvilket viser en enorm mangfoldighed i dansk eliteidræt. Det skal vi være stolte over i Danmark, lyder det fra Hans Natorp.