Anne-Marie Rindoms føring skrumper markant efter mareridtsdag

Sejleren Anne-Marie Rindom har været på sikker kurs mod OL-guld, men fredag morgen er det gået helt galt for hende i disciplinen Laser Radial.

Således blev hun diskvalificeret fra tiende og sidste indledende sejlads i starten af Laser Radial. Det skete, da hun sejlede ind i sin nærmeste konkurrent, hollandske Marit Bouwmeester.

Ifølge OL's officielle hjemmeside er hun blevet tildelt 45 point for forseelsen for to gule flag.

Men da man kan trække sin dårligste placering fra, vil hun stadig ligge i spidsen for den samlede konkurrence inden søndagens medaljesejlads.

Var favorit til guldet

Den danske sejler gik ind til de sidste to indledende sejladser i Laser Radial-konkurrencen med en komfortabel føring.

Faktisk var den så stor, at Rindom kunne have sikret sig OL-guldet allerede inden søndagens medaljesejlads, såfremt hun i dette undgik at blive smidt helt ud af konkurrencen.

Men sådan skulle det ikke gå, og hun sad grædende i båden, da hun blev meddelt, at hun var diskvalificeret.



Rindom, der var flyvende med en første- og en andenplads på torsdagens sejladser, kom i det hele taget skidt i gang fredag allerede i niende sejlads.

Efter første mærke lå hun helt nede som nummer 24, og siden var hun endnu længere tilbage i feltet som nummer 30.

Hun fik lidt bedre gang i båden mod slutningen, men det blev ikke til mere end en 26.-plads.

Dårlig placering kan trækkes fra

Det var hendes hidtil dårligste placering i konkurrencen, og da alle deltagere kan trække den dårligste placering fra, øgede Rindom alligevel føringen i den samlede stilling.

Danskerens hidtil dårligste placering havde været en 13.-plads, som nu i stedet skulle regnes med, og da de nærmeste konkurrenter i stillingen heller ikke havde en prangende niende sejlads, øgede Rindom sin føring.

Den voksede fra 21 til 26 point til Marit Bouwmeester på andenpladsen før tiende sejlads.

Her skulle det så gå endnu værre, men det er for tidligt at gøre status forud for medaljesejladsen, da tiende sejlads stadig er i gang.