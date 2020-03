Appel fra borgmester: Kom nu med det forbud

Tusinder og atter tusinder mennesker har set frem til at høre Bryan Adams spille i Forum Horsens eller få en bog signeret af selveste forfatteren under krimimessen i Fængslet i denne måned. Men det har Horsens-borgmester Peter Sørensen (Soc.dem.) svært ved at forestille kommer til at ske. Han efterlyser en mere vidtgående udmelding fra statsminister og partifælle Mette Frederiksen.

- Vi har brug for, at statsministeren melder klart ud, at der er et forbud mod at forsamles mere end 1.000 mennesker. Forskellige arrangører og myndigheder står nu med en anbefaling og ikke et forbud, siger han til TV SYD.

Peter Sørensen påpeger, at nogle arrangører står med store økonomiske udfordringer på grund af coronasmitten og anbefalingen fra myndighederne om ikke at forsamles over 1.000 mennesker ad gangen.

- Det kan man jo godt synes er en biting i en stor corona-krise, men det er det jo ikke. Det er en afledt konsekvens, når man siger anbefaling og ikke et forbud, siger han.

Horsens' borgmester Peter Sørensen (Soc.dem.) mener, det er særdeles vanskeligt at gennemføre en krimimesse på nuværende tidspunkt. Foto: Christian Kallenbach

Krimimesse i fare

Den 19. udgave af krimimessen er planlagt til at finde sted 28. og 29. marts i Fængslet. Den samler et sted mellem 7.000 og 10.000 mennesker på de to dage.

- Der kommer kunstnere fra hele verden til vores krimimesse, og mange af de forfattere kommer fra lande, hvor man har haft en endnu større spredning af coronavirus i øjeblikket. Og det siger sig selv, at de rejser ikke ud, og vi vil heller ikke synes, det er en god ide, at de rejser ud.

På baggrund af udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen, bliver det ifølge Peter Sørensen ikke nemt at gennemføre krimimessen.

- Det ser særdeles vanskeligt ud at gennemføre en krimimesse med så mange mennesker, når man ikke må forsamles mere end 1.000 ad gangen, siger han.

Der kommer en klar melding fra krimimessens arrangører mandag eller tirsdag, oplyser borgmesteren til TV SYD.