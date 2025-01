Arbejdsløse rockere og bandemedlemmer sat i arbejde - ekspert ser udfordring

- Det er positivt, at kommunen har fået nogle i arbejde. Jeg kunne godt ønske, at tallet var større. Men hvordan ser det ud om seks måneder? Falder de tilbage i deres gamle mønstre?, siger Roya Moore, der er kriminolog og selv arbejder med noget lignende i Odense Kommune.

Er det muligt at bruge sten til at vende rockeres og bandemedlemmers kriminelle løbebane?

Hun fortæller, at et sådant tiltag er et langt, sejt træk, hvor det er nødvendigt at kommunen er konsistent og vedholdende.

- I kriminologien taler vi om, at jo mere vi hjælper med at investere i uddannelse og job, jo bedre bliver muligheden for, at kriminelle kan fortsætte en positiv udvikling. For så bliver der mere at miste ved at falde tilbage, siger Roya Moore.

Men batter det overhovedet noget?

- For nogle af rockerne og bandemedlemmerne vil det være effektivt. Men det er vigtigt, at der er incitamenter i det, for at det lykkes og for at få flere ind i sådan et forløb, siger hun og fortsætter:

- Det gode ved det, Horsens Kommune gør, er, at de går ind og bruger kontanthjælp til at vise dem, at der er rettigheder og pligter. Møder de ikke op, så får de ikke kontanthjælp, siger Roya Moore.