Atter gang i nattelivet - og det giver travlhed hos politiet

Selvom restauranter og værtshuse fortsat skal lukke klokken 02 på grund af corona-restriktioner, så melder både Sydøstjyllands Politi og Syd- og Sønderjyllands Politi om en nat, hvor der har været travlt for ordensmagten.

- Vi er ved at være tilbage i de tilstande, der herskede før covid-19 satte en stopper for at gå i byen. Vi har ikke færre end seks anholdelser fordelt på de store byer i politikredsen. Det skyldes slagsmål, gadeuorden og trusler. De anholdte er unge, som efter en nat i detentionen bliver løsladt senere lørdag morgen og sendt hjem med et bødekrav, siger vagtchef Jørn Bystrup, Sydøstjyllands Politi.

23-årig kvinde skabte uro i Vejen

Sammen tendens kan vagtchef John Christiansen berette om hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Generelt har der været tale om lidt spredt uro i hele politikredsen - men en 23-årig kvinde er blevet sigtet for ikke færre end fire tilfælde af uro og vold i nat i Vejen. Vi sigter hende bl.a. for vold mod en dørmand, der bad hende vise coronapas ved indgangen til en restaurant, oplyser vagtchef John Christiansen.

Snart åben igen til klokken 05

Lige nu skal restauranter, cafeer mv. skal holde lukket for gæster mellem klokken 02 og klokken t05.00.

Om små to uger fra den 1. september ophæves restriktionerne, så der kan holdes åben og udskænkes alkohol til klokken 05,

Fra den 1. september vil der ikke længere være krav om coronapas for indendørsservering på restauranter, cafeer mv.

Natklubber, diskoteker, partybusser og lignende kan Fra den 1. september 2021 genåbne med krav om coronapas.

Fra den 1. oktober 2021 vil der ikke længere gælde krav om coronapas på natklubber, diskoteker og lignende.