Bagmand får 15 års fængsel for amfetaminsalg på togstationer

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.



Salget, der skete på adresser i hele Danmark og i flere tilfælde på forskellige togstationer blandt andet i Horsens og Vejle, koster Arfan Caesar Pervez 15 års fængsel, har Retten i Randers afgjort.

Ud over salget har han tilstået, at han selv stod for fremstillingen af store dele af det ulovlige stof.

Til produktionen brugte han 40 liter amfetaminolie, mens han har forsøgt at indsmugle yderligere 20 liter.

Det mislykkedes, da en medgerningsmand blev anholdt af tyske myndigheder, lyder det.

Den 44-årige er desuden dømt for handel med otte kilo kokain, tre kilo ketamin og 9500 ecstasypiller.