Bamser og kort skal hjælpe børn i sorg

De har allerede sorggrupper for børn og unge, men vil gerne hjælpe endnu flere med at komme bedst muligt igennem sorgen.

Derfor har de pakket bamser og kort i kurven, som kan hjælpe blandt andre pædagoger med at få en samtale i gang med et barn. Bamsen kan være med til at sætte ord på følelser, men også være en god ven i en svær tid.

Det har gjort det lettere for pædagogerne i daginstitutionen Rytterkilden, som har haft brug for værktøjerne flere gange.

- Det er den værsttænkelige situation, familierne står i, og vi skal turde at være i det rum sammen med børnene, men det lærer vi ikke noget om på seminariet, det lærer vi ved at have en fantastisk samarbejdspartner, siger Lone Brøndum, leder hos Rytterkilden.