Besøgsrekord på museum

Det allerbedste museumsvejr er gråt og ikke for varmt. Det kan de skrive under på i Fængslet i Horsens. Her slår besøgstallet for juli måned nemlig alle rekorder. Godt 30.000 sommergæster valgte at lægge vejen forbi museet, og det er mere end en fordobling i forhold til samme tidspunkt de seneste fem år, oplyser museet. Normalt byder juli på besøgtal i omegnen af 13.000-14.000 gæster. Et besøgstal i rekordklassen kan formentlig sætte gang i smilene hos de fleste direktører på museer landet over, og tilfredsheden er da også stor i Horsens.

- Fængslet er jo et oplevelseshus. Her skal være liv, aktiviteter og en vrimmel af mennesker, der kan opleve den unikke bygning og historie. Det har vi manglet hele foråret, og det har været en kæmpe fornøjelse at se huset og grunden fyldt med mennesker igen, siger Astrid Søes Poulsen, direktør på Fængslet.

Tre gode grunde

Der er, ifølge museumsfolket tre grunde til, at besøgsrekorden landede i juli. En del af forklaringen skal findes i det usædvanligt kolde vejr, der prægede stort set hele juli, og så har halveringen af billetprisen som følge af regeringens sommerpakke også haft en effekt. Og så har mange danskere holdt ferie i hjemlandet.

- Vi har haft travlt som aldrig før med seks udsolgte, daglige rundvisninger og et museum fyldt til randen med gæster samtidig med, at vi har sikret, at Corona-reglerne er blevet overholdt. Det har været hektisk, men utrolig dejligt med den store interesse for museet fra hele landet”, siger Merete Bøge Pedersen, der er chef for fængselsmuseet.