Betændelse i håndleddet hæmmer dansk fanebærer før OL

Hun stiller op til sommerlegene som forsvarende mester i Ilca 6 og har samtidig fået den store ære at bære den danske fane under åbningsceremonien.

Der venter et helt særligt OL for sejleren Anne-Marie Rindom.

Men optakten er langtfra problemfri for det danske guldhåb. Det fortæller hun under et interview på et hotel i Herning, hvor hun sidder med en skinne på det ene håndled.

- Jeg har haft en overbelastning. Det er seneskedehindebetændelse, som bliver ved med at komme tilbage. Jeg har fået lagt min anden blokade for at få det til at gå lidt i sig selv, så jeg kan træne indtil OL, forklarer hun.

Restitutionen må vente

Med lidt over en måned til højdepunktet i Frankrig handler det om at blive ved uden at belaste håndleddet for meget.

- Jeg kan godt træne, men jeg kan ikke løfte så meget tungt. Den har brug for tre ugers pause, men det har jeg bare ikke. Det må komme efter OL.

- Det er vildt dårlig timing. Det kom i slutningen af april, og jeg troede, at det ville gå i sig selv, men problemet er, at når man bliver ved med at irritere det, så går det ikke væk. Det gør det her heller ikke, siger hun.