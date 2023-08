Bilister skal fortsat sænke farten ved stort vejarbejde

Der er lige nu risiko for glat føre på strækningen, hvor hastighedsbegrænsningen hedder 80 km/t, og den fortsætter lidt endnu.



Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

- Vi kan endnu ikke kan sætte hastigheden op til 110 km/t, som vi havde forventet. Vi er i gang med at udbedre problemet, og så snart vores målinger viser, at det er sikkert at hæve fartbegrænsningerne, så vil det ske, siger projektchef John Kjærsgaard.

Vejdirektoratet laver den kommende tid målinger af friktionen, og forventer, at hastighedsbegrænsningen vil blive sat op inden for et par uger.