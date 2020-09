Birthe skal ikke evakueres igen

Den 17. februar er en dag, som Birthe Karin Ømark ikke glemmer foreløbig.

Hun sad på sit arbejdsværelse og skrev, da hun så politibetjente komme for at evakuere hende og områdets andre beboere, fordi der var fare for oversvømmelse.

I stuen på Bygholm Åvænget sidder hun et halvt år efter med genboen Jørn Poulsen og husker tilbage på dagen.

- Vi fik jo at vide, at vi skulle ud af døren i en fart, og så alligevel spørger man: - 'skal jeg have tandbørsten med?', fortæller Birthe Karin Ømark.

Ny sluse og dæmning

Efteråret i Danmark plejer at byde på regn, men de to beboere på Bygholm Åvænget behøver ikke være bange for, at de igen ender i en situation, hvor de skal evakueres. Arbejdet med at lave en ny dæmning og sluse ved Schüttesvej i Horsens gik nemlig i gang i denne uge.

Starten er skudt lidt, da dæmningsprojektet blev gennemgået endnu engang og gjort mere robust efter den høje vandstand i Bygholm Sø tilbage i februar.

- Det gør i hvert fald, at vi forhåbentligt ikke ser den situation, som vi havde tilbage i februar i år. Nu har vi faktisk mulighed for at holde vandet tilbage i Bygholm Sø uden risiko for dem, der bor nedenfor dæmningen, siger Allan Lyng Hansen, afdelingschef i Affald og Trafik i Horsens Kommune.

Tryghed for beboerne

- Det er jo dejligt, og det er betryggende, at den bliver fikset, fordi nu ved vi 100 procent sikkert, at der ikke burde ikke ske noget, siger Birthe Karin Ømark.

Bygholm Åvænget har været hendes hjem i 16 år, og med en ny sluse og dæmning kan det også være det de næste mange år, uden hun behøver at være bekymring for oversvømmelse - heller ikke når der kommer store mængder regn.

Med den ny løsning kan vandet i Bygholm Sø stige op til 90 centimenter uden at give problemer. I februar sted vandstanden cirka 40 centimeter over det normale. Udover en ny sluse og dæmning bliver Schüttesvej også udvidet fra to til fire spor.

Arbejdet med slusen og dæmningen forventes færdig i slutningen af 2020, imens udvidelsen af vejen forventes færdig med udgangen af august 2021.