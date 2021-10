Blæste forbi skilte: 416 kørte for stærkt - og 46 fik klip i kørekortet ved motorvejsrazzia

Selve tungvognskontrollen udløste 97 sigtelser

Selve tungvognskontrollen tirsdag ved Ustrup V i Sønderjylland og onsdag på Ejer Bavnehøj førte over de to dage til 97 sigtelser.

Der var tale om 30 sigtelser for fejl og mangler ved køretøjet, syv sigtelser for manglende betaling af vejbenyttelsesafgift, syv sigtelser for manglende godstilladelse og 23 sigtelser for dyretransport i strid med reglerne.

- Kontrollerne af den tunge trafik har en forebyggende effekt. Sammenlignet med år tilbage er der færre grove sager , så vi får gjort vejene lidt mere sikre, vurderer vicepolitiinspektør Jesper Engelund.

Ud over politiet deltog Fødevarestyrelsen, Veterinærrejseholdet, Færdselsstyrelsen, Toldstyrelsen, Arbejdstilsynet, Forsvaret (kontrol af militære køretøjer), Miljøstyrelsen (kontrol af miljøfarligt affald) og Beredskabsstyrelse over de to dage, som multikontrollerne varede.