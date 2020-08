Bo Henriksen ville gerne have gjort arbejdet færdigt

Superligaklubben AC Horsens har erstattet cheftræner Bo Henriksen med Jonas Dal med øjeblikkelig virkning.

Det sker, efter at Bo Henriksen i juli meddelte, at han ikke havde i sinde at forlænge sin kontrakt, der stod til at udløbe i sommeren 2021.

Den karismatiske træner havde dog gerne fortsat i klubben et år mere.

- Jeg havde gerne gjort arbejdet færdigt, fordi vi har den bedste trup, vi har haft i min tid i AC Horsens. Men jeg er glad for, at bestyrelsen har vist handlekraft og har truffet den beslutning, som den tror på.

Læs også Jonas Dal erstatter Bo Henriksen i AC Horsens

- Det respekterer og accepterer jeg, siger han på Horsens' hjemmeside.

Bo Henriksen var med til at rykke Horsens op i Superligaen, hvor holdet de seneste mange sæsoner har opholdt sig.

- Jeg er fantastisk lykkelig for de seneste seks år i AC Horsens, hvor vi sammen har slået mange rekorder, og klubben er snart klar til den femte sæson i træk i 3F Superligaen, hvilket er historisk.

- I min tid har vi leveret resultater fra dag ét, selv om klubben havde det økonomisk svært i starten, og vi har siden realiseret det største salg i klubbens historie, lyder det fra Bo Henriksen.