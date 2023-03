Bøfsandwich er blevet kæmpe succes for museum

Hun peger på, at forskning viser, at mange gæster besøger museer som anledning til at ’lave noget socialt med nogle de kender’, i lige så høj grad som de kommer for at besøge en bestemt udstilling.

- I den sammenhæng giver det god mening, at det betyder noget, hvad man kan få i caféen. Det kan være lige så vigtigt, om der er en god bøfsandwich i caféen, som at der er en god udstilling på museet, siger hun.

Kunst og kultur i øjenhøjde

En anden ting er, at bøfsandwichen faktisk kan hjælpe museet med at tiltrække andre gæster, end de der normalt kommer i den horsensianske udstilling.

- Hvis museet gerne vil være en del af hverdagskulturen, så giver det god mening at have noget for enhver smag, og netop en bøfsandwich kan jo være med til at modvirke den eksklusive og ekskluderende kultur, der nogle gange kan være omkring kunst- og kulturformidling, siger Karen Hvidtfeldt.