Børn og voksne inviteres til at tegne på bil

- Det starter med, at de unge mennesker skal have et kørekort. Her er jeg er en del af forebyggelsen om, at de skal køre ordentligt. Jeg ved hvor uansvarligt, nogle unge mennesker kan være. Det er derfor, jeg støtter om det her. For at komme de ulovlige gaderæs til livs, understreger kørelæren og fortsætter:



- Og så kan folk komme og stille spørgsmål om trafikregler og på den måde blive lidt klogere.

Horsens fik sit første lovlige gaderæs i august, og ræset lørdag bliver det sidste gaderæs i byen i år.