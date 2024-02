Børn rykkede ind på plejehjem

Tættere på tværs

Åpark Centret er et plejecenter, som gerne vil have børn og ældre til at være mere sammen, og derfor rakte aktivitetsmedarbejder Charlotte Kamp Laugesen ud til Billedskolen.

- Vores passion er at tale ind i generationskløften og få de unge og de ældre til at tale bedre sammen. Der syntes vi, at det her var fantastisk mulighed for at få det koblet sammen. Det kan godt være, det her kun giver et lille bitte nøk, men det er bare et helt vildt vigtigt nøk, siger hun.