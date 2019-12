Børnehaveleder: - Jeg aner ikke, hvordan det kunne ske

Efter 24 timer kan lederen af Dagnæs Børnehus i Horsens stadig ikke forklare, hvordan et halvtomt panodil-hylster endte på Orange Teams badeværelse.

Onsdagen udviklede sig i en drastisk retning hos børnehuset efter fundet af et hylster, der skulle have været fyldt med hovedpinepiller.

I løbet af dagen og aftenen blev 153 børn undersøgt for panodil-rester på sygehuse i Horsens, Vejle og Skejby, fordi der var frygt for, at ét eller flere af børnene havde indtaget pillerne. Det viste sig, at ingen af børnene havde sporrester i blodet.

I går kunne børnehusets leder ikke forklare, hvordan det halvtomme hylster var endt på et badeværelse i børnehaven. Og det kan lederen heller ikke i dag.

- Vi har ikke noget tydeligt svar på, hvordan det er sket, og jeg tænker, at det er superbeklageligt det, der er sket, siger Betina Brounbjerg Martinussen, der er leder af Dagnæs Børnehus.

Vi har ikke noget tydeligt svar på, hvordan det er sket Betina Brounbjerg Martinussen, leder, Dagnæs Børnehus

Få forældre har stillet spørgsmålstegn

Det halvtomme hylster blev fundet omkring klokken 15 onsdag eftermiddag, og kort efter blev forældrene orienteret om situationen gennem daginstitutionens intranet.

Lige siden har børnehusets ledelse og forældre haft en åben dialog om, hvad der er sket. Ifølge børnehusets leder, så har forældrene taget situationen pænt.

- Vi har primært fået positive tilbagemeldinger med, at vi har passet så godt på deres børn, og at vi har reageret, siger Betina Brounbjerg Martinussen.

Men er der ingen forældre, der har stillet spørgsmålstegn ved, hvordan det halvtomme hylster kunne ende dér?

- Jo, det har få spurgt til. Det havde vi ikke noget svar til i går, og det har vi heller ikke i dag, slår lederen fast.

Læs også 153 børn på sygehuset efter pillefund i daginstitution

Leder giver ingen garanti

Selvom det er en ulykkelig historie, så mener Betina Brounbjerg Martinussen, det er lykkeligt, at der ikke er blevet fundet nogen sporrester af panodiler hos nogen af børnene.

Men lederen kan ikke love, at en lignende situation ikke opstår en anden gang.

- Jeg tror aldrig, at nogen kan garantere, at sådan en situation ikke kommer til at ske igen, men vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at det ikke sker igen, siger lederen af børnehuset.