Børneløb indvier nyt naturområde ved Fængslet

Alle børn i Horsens var søndag formiddag inviteret til børneløb ved Fængslet i Horsens, som en del af indvielsen af den nye natursti, der er anlagt hele vejen rundt om Fængslet i Horsens.

Naturstien har panoramaudsigt og har fået navnet "Tusindmeterstien", da den er præcis 1000 meter. Det er langt nok til, at to af dagens løbere fik sved på panden.

- Jeg fik motion, og det er godt for min krop, fortæller Mathilde Mortensen på otte år, kort efter hun har krydset målstregen med sin bedste veninde, Cecilie Aya Torp.

Plads til at nyde naturen

På Tusindmeterstien er der afmærkninger for hver hundrede meter, hvilket netop gør ruten ideel til motionister.

På sigt kommer der også storytelling i form af små historier og fakta om stedet langs ruten, og borgmester, Peter Sørensen (S) håber, at stien vil få flere borgere til at bruge området.

- Fængslet ligger som en perle midt i byen, og den skal vi åbne for. Der er et grønt areal, der er masser af kulturarrangementer, men nu kan borgerne også komme her og nyde naturen, fortæller borgmesteren.

Borgmester i Horsens, Peter Sørensen (S), klippede snoren og indviede Tusindmeterstien. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

Et område for alle

Det tidligere Horsens Statsfængsel lukkede i 2006 efter mere end 150 år med fængselsdrift og åbnede i 2012 som oplevelsesvirksomheden Fængslet.

For borgmesteren er den nye sti en del af et forsøg på at vise byens borgere, at området ved Fængslet er for alle.

- I mange år har fængslet kastet en skygge over Horsens, men nu kommer det tilbage gennem kultur og mangfoldighed, fortæller han.

Pigerne Mathilde Mortensen (t.v.) og Cecilie Aya Torp (t.h.) på otte år fik medaljer efter dagens løb rundt om Fængslet i Horsens. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

Løb tør for medaljer

Efter dagens løb blev der overrakt medaljer til alle børn, men borgmesterens ønske om at tiltrække flere til det naturskønne område virkede lidt for godt, så der var desværre ikke medaljer nok til alle børn.

- Vi har købt flere hundrede, men der var ikke nok, fortæller Peter Sørensen.

Både Mathilde Mortensen og Cecilie Aya Torp nåede at få medaljer.

- Den skal hjem og hænge på værelset, siger Cecilie Aya Torp.