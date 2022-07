Borgere i by laver alt selv for at tiltrække indbyggere - og det ser ud til at virke

En levende by

Der er sket meget de seneste år, fordi de lokale ønsker en by med liv.

- Vi vil gerne bo i en flot by, hvor der summer af aktivitet, hvor folk får lyst til at bo, siger Frants Arboe, formand for Brædstrup Lokalråd.

For at give borgerne lyst til at være i byen, bliver alle inddraget, når der skal ske nyt. Til aktivitetsparken har alle eksempelvis mulighed for at aflevere en seddel med deres gode idé.

Annette Aagaard Thuesen er landdistriktsforsker ved Syddansk Universitet og har netop færdiggjort en undersøgelse, der viser, hvordan lokalråd og borgerforeninger fungerer.

Hun fortæller, at mindre lokalsamfund kan udvikle sig ved at finde ud af, hvem de vil være, og hvordan de kan samle sig om det.

- Det er selvfølgelig vigtigt at få folk til at deltage, siger Annette Aagaard Thuesen.

Her spiller lokalrådene en vigtig rolle, fordi de kan nedsætte arbejdsgrupper, der kan fokusere på enkelte opgaver. Det er ikke altid let at få borgerne til at deltage, men det fungerer bedst, hvis det kan lykkedes.

- Det betyder, at det bliver de ting, man interesserer sig for, der bliver sat i værk. Det er kun positivt, at det er borgerne bag, der er med til at bakke op - også for dem, der sidder i lokalrådet,, siger Annette Aagaard Thuesen.

Noget kunne tyde på, at det fungerer for Brædstrup. Fra 2016 til 2020 har indbyggertallet i Brædstrup ligget stabilt på omkring 3.600. Det nyeste tal fra 2022 viser, at der nu er 3.992 indbyggere. Der har de seneste to år været en større stigning end tidligere.