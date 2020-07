Borgmester vil hæve kommuneskatten og bruge penge på velfærd

Fra 25,2 procent til 25,4 procent.

Det er den stigning i kommuneskatten, som Horsens' borgmester, Peter Sørensen (Socialdemokratiet), lægger op til, når budgetforhandlingerne går i gang til efteråret.

Borgmesterens ønske om en skattestigning kommer efter den seneste udligningsreform, der koster Horsens Kommune knap 30 millioner kroner om året. Men ved at hæve skatten med 0,2 procent kan dét tab dækkes, fortæller Peter Sørensen.

- Vi har brug for at have robusthed omkring vores økonomi, så vi har råd til at investere i de kernevelfærdsområder, som en kommune først og fremmest drejer sig om, siger Peter Sørensen.

Læs også Det er populært som aldrig før at studere på VIA i Horsens

Penge til velfærd

Ifølge borgmesteren havde man før udligningsreformen en plan om at investere omkring 57 millioner kroner i velfærd i 2021, hvilket svarer til 130 nye medarbejdere. Og det mener han stadigvæk, der er plads til, hvis udligningsreformens tab kan dækkes med en skattestigning.

- Kommunen havde før udligningssagen en økonomisk investeringsindsigt i hele vores velfærdsområde, og med de 0,2 procent - som vi mister, og som vi så vil kunne få ind igen - vil vi kunne fortsætte med at investere i vores velfærdsområder.

Men ifølge viceborgmesteren Martin Ravn fra Venstre, giver det ikke mening:

- De to ting hænger ikke sammen. Så der er noget i det udspil fra socialdemokraterne, som ikke hænger sammen. Og det vil vi gerne have på plads inden. Hvad er den konkrete opgave? Er det at finde 30 millioner kroner og øge robustheden, eller vil man ansætte flere medarbejdere?, siger Martin Ravn.

Læs også Europas største logistikcenter er på vej i Horsens

Venstre: Kig i eget regnskab

For Martin Ravn er en skattestigning en sidste udvej for at finde de 30 millioner kroner, som kommunen kommer til at mangle.

- Vi mener, at før man begynder at kigge på en skattehævelse, så skal man kigge sit eget regnskab og sin egne muligheder igennem internt, inden man bare beder borgerne om at betale flere penge til de udgifter, vi har som kommune, fortæller Martin Ravn.

Han mener godt, at pengene til at dække hullet i kommunekassen kan findes et andet sted.

- Vi ser helt klart, at man skal finde det inden for det, som man kalder kolde hænder - altså det administrative område, siger viceborgmesteren.

Læs også Netto opfører bæredygtig butik

En blandet modtagelse

Hos borgerne får forslaget en blandet modtagelse. Nogle har ikke noget imod en skattestigning, hvis der så bliver sat fokus på velfærd.

- Hvis det kan gøre, at vi ikke skal spare yderligere på ældreområdet, som i forvejen er skåret til benet og børneområdet - i det hele taget mennesker, der har brug for ekstra hjælp - så synes jeg, at det er okay, siger Ingrid Agger fra Horsens.

Men Kirstin Frovin fra Horsens ikke mener, at skatten skal stige.

- Jeg synes, at det er lidt ærgerligt, fordi jeg synes, at der er blevet brugt rigtig, rigtig mange penge, som måske kunne have gjort, at det ikke var nødvendigt at hæve kommuneskatten.

Så meget betaler man i kommuneskat i de forskellige kommuner. Grafik: Benjamin Klint Nielsen

Midterplacering

Hvis man sammenligner kommuneskatten i Horsens Kommune med de andre kommuner i TV SYDs område, så vil en skattestigning på 0,2 procent give Horsens Kommune en midterplacering sammen med Hedensted Kommune, som betaler 25,4 procent.

I vores område er Vejle den kommune, der har den laveste skatteprocent. Her betaler borgerne 23,4 procent i kommuneskat. Mens man i Haderslev betaler den højeste kommuneskat på 26,3 procent.