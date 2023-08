Brædstruprytter skal forsøge at gentage succes

For få uger siden vandt hun en etape i Tour de France Femmes. Sejren har givet den 24-årige rytter blod på tanden.

- Jeg fik sindssygt meget selvtillid med fra Touren. At prøve at vinde en etape der var virkelig specielt. Jeg har fået meget tro på mig selv og tror også, at folk omkring mig har fået troen tilbage. Det er rigtig dejligt, siger hun.



Med på det danske hold er udover Norsgaard blandt andre Cecilie Uttrup Ludwig og Amalie Dideriksen, hvor danskerne går ind til løbet uden en klar rollefordeling.

- Det er svært at sige på en rute som den her. Det handler ikke kun om, hvem den passer bedst til. Man skal også være heldig. Det handler mest om, hvem der overlever længst, siger Norsgaard.

Løbet begynder klokken 13:00.