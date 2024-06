Brændende lastbil spærrede motorvej

Ni skoler får påbud for vold

Elevernes vold mod lærere og andre elever er så omfattende og ødelæggende på ni skoler i Syd- og Sønderjylland, at Arbejdstilsynet har givet påbud eller strakspåbud.

Det skriver mediet Folkeskolen.dk, der, sammen med ‘Gravercentret – Danmarks Center for Undersøgende Journalistik’, har lavet en gennemgang af Arbejdstilsynets påtaler til skolerne i Danmark i perioden 2021 til 2023.

I alt har Arbejdstilsynet vurderet arbejdsmiljøet til at være decideret sundhedsfarligt for skolens ansatte på 46 af landets skoler.

Ni af dem ligger i Syd- og Sønderjylland:

De hyppigste former for fysisk vold er slag, spark og skub. De hyppigste former for psykisk vold er dødstrusler, råb og nedgørende bemærkninger. Det viste en rapport fra Danmarks Lærerforening fra 2022.