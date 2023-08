Brætspilscafé er fyldt til randen, og klub får flere medlemmer

En spillende café

De havde første åbningsdag i caféen i 2020. Kim Davidsen havde længe gerne ville have en kaffebar, men det var Lena Kingly ikke helt sikker på var en god idé.

- Han begyndte at snakke om muligheden for at kombinere vores interesse for brætspil med at åbne en café, og så kunne jeg bedre se mig selv i det og tænkte; "så prøver vi", siger Lena Kingly.

De fik en hård start med åbningen under corona, men nu flokkes både store og små til caféen. Og flere end Lena Kingly havde regnet med.

- Jeg tror, jeg er skeptiker af natur, så jeg tænkte, at det kunne han godt få lov til at prøve, og det ville jeg godt støtte op om. Men ikke at det var noget, vi skulle leve af, eller at det var noget, folk tog så godt imod, at vi var nødt til at finde større lokaler, så det er bare fedt, siger hun.