Brancheforening glæder sig over nye parkeringspladser, men det er ikke nok

Pladsen vil med sine 270.000 kvadratmeter blandt andet byde på 450 parkeringspladser, så lastvognschaufførerne kan få et ordentligt hvil.

Og de mange hundrede pladser falder på et tørt sted, da der er behov for parkeringspladser for lastbiler.

Manglende parkeringspladser på rastepladserne rundt om i landet har gjort, at flere vognmænd i stedet parkerer ulovligt i nødsporene.