Britisk sømand kan nu udleveres til Danmark efter dødsulykke

Briten, der er født i 1991, befandt sig på skibet 'Scot Carrier', der 13. december ramte 'Karin Høj' mellem Bornholm og den svenske by Ystad.

En dansk mand mistede livet, mens en anden fortsat savnes.

Skibet 'Karin Høj' er ejet af Horsens-firmaet Rederiet Høj, og det har base i Horsens Havn.



Grunden til, at briten nu kan udleveres, er, at landsretten i Sverige har afvist hans anke om varetægtsfængsling. Han er både varetægtsfængslet af Sverige og in absentia i Danmark - altså uden at være til stede. Det blev han ved Københavns Byret 17. december.

Danmark ønsker ham udleveret, hvilket byretten i Ystad allerede har givet grønt lys til, men da manden ankede sin varetægtsfængsling på svensk side, skulle landsretten tage stilling til spørgsmålet.