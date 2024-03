Brøndby-assistent bliver cheftræner i Horsens

Det oplyser klubberne på deres hjemmesider.



Retov har en fortid som spiller i Horsens, hvor han tilbragte de sidste fem år af den aktive karriere.

- Jeg fik et tilbud om at rykke videre på det helt rigtige tidspunkt, og jeg glæder mig til at blive en del af AC Horsens igen, for jeg havde en rigtig god tid i klubben, siger Martin Retov til Horsens' hjemmeside.

Han har en ambition om at føre Horsens fra den næstbedste række op i Superligaen.

- Jeg glæder mig til at stå i spidsen for et AC Horsens-hold, der kan spille med om de sjove pladser, så vi kan komme op i Superligaen og på sigt etablere os i landets bedste række, siger Retov.