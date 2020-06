Butik solgte medarbejders dyre cykel

Peter Vinther fra Horsens er en storsindet mand. Selv om Kirkens Korshær i byen solgte hans 8000 kroner-dyre cykel ved en fejl, så har han denne kommentar:

- Det er, hvad der kan ske, det er en lidt sjov historie, men også lidt dum.

Hver tirsdag arbejder Peter Vinther som frivillig i genbrugsbutikken på Spedalsø 66 i det centrale Horsens, og han stiller sin ombyggede MT mountainbike uden for forretningen, låser den og går ind og passer sit arbejde som chauffør efter genbrugsvarer.

- Da jeg kom tilbage, var den væk, så jeg gik ind i forretningen og spurgte, om de havde set den cykel, der stod udenfor.

- Den har vi da solgt, den stod der også sidste tirsdag, lød svaret, var det din? udbrød de.

-Ja, det var min cykel. Hvad fik I for den?

-250 kroner.

-250 kroner!!! Den kostede 8000.

Med smil i stemmen

Peter Vinther genfortæller samtalen til TV SYD med smil i stemmen.

- Det er selvfølgelig træls, at de tager en låst cykel foran forretningen og sælger den, men jeg gør ingenting. Jeg regner med at høre fra Kirkens Korshær på et tidspunkt, griner han.

Forretningsfører Svend Age Nielsen siger til TV SYD, at det er en kedelig fejl, og at alle er kede af det.

- Vi har efterlyst cyklen på de sociale medier og i vores butik, vi kan ikke gøre andet, siger han.