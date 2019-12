Butikker bekymrede for renovering af gågade midt i julehandelen

I den ene ende af gågaden i Horsens er der afspærringer flere steder, maskiner larmer, og folk arbejder på renoveringen af gågaden. Dermed er der ikke lige så meget plads til at komme forbi med poser fulde af julegaveindkøb, som der plejer at være.

Men på det stykke af gågaden, som stort set er færdig med at blive renoveret, har Horsens Kommune og CityHorsens i et samarbejde forsøgt at skabe julestemning og oplevelser for de handlende.

Med et helt juleprogram med forskellige aktiviteter i gågaden håber de at kunne tiltrække folk på trods af renovering og konkurrence fra nethandel.

Igloer og musical

Detailhandelsudvalgsformand i CityHorsens, Mette Frost, er glad for, at der bliver gjort noget for at skabe oplevelser, så folk har lyst til at tage en tur ned i byen i juletiden.

- Det betyder jo alt, fordi vi får en rigtig hyggelig juleby. Vi har mange mennesker inde i byen, og de trækker ud i butikkerne, så det betyder rigtig meget.

Flere dage frem mod juleaften kan man opleve en julemusical i Igloen på gågaden i Horsens. Foto: Pernille Leftes

Horsens Kommunes nye opfindelse til julen er en iglo i gågaden, hvor der flere dage er forskellige aktiviteter. Hver onsdag frem til juleaften bliver der serveret risengrød, der er mulighed for at møde julemanden, og så er det også her, at man kan opleve CityHorsens' satsning denne jul - en ny julemusical.

Bekymring for julehandlen

Ude i butikkerne er de glade for, at der bliver gjort en ekstra indsats i år, da flere butikker er bekymret for, at renoveringsarbejdet kan mærkes på bundlinjen, når det bliver gjort op, hvor godt årets julehandel er gået.

- Selvfølgelig har vi haft en bekymring omkring det, og jeg er sikker på, at gågaden bliver rigtig flot, når den er færdigt, men det har været meget lang tid undervejs, fortæller Lene Marie Kristensen, der er indehaver af butikken Heart & Soul, som ligger lige ud til der, hvor der nu bliver arbejdet på renoveringen.

Bog & idé er en af de butikker, der ligger ud til det stykke, som nu er i gang med at blive renoveret. Foto: Pernille Leftes

Også i Bog & idé er de glade for, at der bliver gjort noget for at gøre byen attraktiv for de handlende, og her prøver de også at vende det til noget positivt, at gågaden bliver renoveret.

- Vi har måtte rykke nogle ting indenfor, som vi ikke kan have udenfor, og når der er kommentarer på larmen fra kunderne, så må man vende det til noget positivt og sige, at så bliver det super lækkert næste år, fortæller Sofie Bjørnø Vestergaard, som er elev i butikken.