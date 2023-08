Byrådspolitiker vil have kommunen ud af KL

- Så vil vi forhandle selv, og det kan umuligt blive ringere, siger han.

Horsens Kommune betaler årligt 3,9 millioner kroner i kontingent til KL.

Behov for ekstra finansiering

Horsens Kommunes borgmester Peter Sørensen (S) skriver i et opslag på Facebook, at kommunen har et mål om at hæve skatten med 0,4 procent svarende til 65 millioner kroner frem mod 2028.

- Behovene på social- og handicapområdet er så store, at vi i en periode har brug for ekstra finansiering, hvis vi skal undgå at gennemføre omfattende besparelser på de store og vigtige velfærdsområder, skriver Peter Sørensen på Facebook.