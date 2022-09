Camilla Søgaard fra Horsens tager samlet World Cup-sejr i mountainbikeorientering

Camilla Søgaard blev nummer to i den samlede stilling i både 2018 og 2021, men det er først i år, at hun har fundet den stabilitet, der har præget hendes sæson, mener hun selv.

- Det er svært at sidestille World Cup-sejren med en guldmedalje til VM, men det er tæt på at være lige så stort. Jeg var tæt på at vinde sidste år, hvor jeg bare skulle være blevet placeret en placering bedre i en enkelt af konkurrencerne, så havde jeg vundet. Det betyder rigtigt meget for mig, endelig at gøre det, udtaler hun i pressemeddelelsen.