Christian Bitz skal betale millionbeløb til keramiker

Sø- og Handelsretten tilkender keramiker Kasper Würtz i alt 6,4 millioner kroner plus renter i erstatning for krænkelse af ophavsret i sag kaldet "Keramikkrigen".



Sagen drejer sig en strid mellem keramiker Kasper Würtz på den ene side og tv-personligheden Christian Bitz og grossisten F & H A/S på den anden.

I maj 2021 slog Østre Landsret fast, at Bitz og grossisten havde krænket Würtz' ophavsret i forbindelse med et stel, som blev lanceret under Bitz' navn i 2016.

Krænkelsen er sket i forbindelse med fem konkrete produkter i tre forskellige farver, altså 15 produkter i alt. De lignede i for høj grad - sagde først Sø- og Handelsretten og siden Østre Landsret - stentøj, som Kasper Würtz havde fremstillet. Andre dele af stellet var dog i orden.