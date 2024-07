Christina frygter for sin drøm: - Vi tænkte, at folk ville være ærlige

Der er ikke langt fra jord til bord nær Horsens.

Her startede Christina Flink sammen med sin mand Lokal Boden sidste år, hvor de selv står for såning og høst af grøntsagerne, som derefter kan købes i boden med selvbetjening i sommerhalvåret.

- Vi vil gerne skabe nogle gode, friskhøstede råvarer til folk, som kan hentes døgnet rundt, siger Christina Flink.

Men nu er den grønne drøm begyndt at slå sprækker.

Bitter betaling

Flere gange har Christina Flink måtte ty til tasterne for at skrive til kunder, som ikke betaler det fulde beløb for deres grøntsager.

- Vi har kameraer oppe, så vi kan se, hvad der bliver taget i boden. Flere gange tager folk grøntsager for mere end 200 kroner, men vi modtager kun 30.

Man kan enten betale kontant eller over MobilePay for sine råvarer i boden, hvor sidstnævnte tjeneste har assisteret med at afsløre flere kunder med lange naller.

Hun har skrevet til kunder, fordi det på kameraerne kan ses, at de fylder kurven med flere grøntsager, end beløbet på MobilePay viser.

- De har så betalt tilbage, undskyldt meget og takket mig for, at jeg ikke gør mere ud af det, siger Christina Flink.

Et fyldt bæger

Men for nylig fik de nok.

Ikke nok med at bodens pengekasse blev brudt op og tømt for mellem 500- til 1500 kroner den ene dag, så blev der stjålet for knapt 300 kroners grøntsager dagen efter.

Denne gang blev der dog ikke betalt en øre - hverken i pengekassen eller over MobilePay.

Bodens kameraer har ikke haft SIM-kort i, så når Christina Flink har fanget kunder med fingrene i grøntsagskasserne, har hun kigget med direkte fra sin telefon.

- Vi tænkte, at folk ville være ærlige, men sådan er det desværre ikke altid, siger Christina Flink, der ovenpå de to seneste hændelser har sikret, at kameraerne nu optager alt inde i boden.

Er det ikke en smule godtroende, at stille en selvbetjent bod op og tro, at nogle ikke vil udnytte det?

- Jo, måske, men det bliver også lavet om nu. Vi vil sætte fast bemanding på, ligesom vi overvejer, om vi skal ansætte ungarbejdere til næste sæson, siger Christina Flink, som har politianmeldt tyveriet af pengekassen.